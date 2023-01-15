عشرات الآلاف يحتجون في تل أبيب ضد إصلاحات قانونية

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تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على إصلاحات قانونية يخطط لها وزير العدل ياريف ليفين من شأنها إضعاف النظام القضائي عن عمد.

وكانت مظاهرات اليوم السبت هي الأكبر حتى الآن ضد الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين في نهاية ديسمبر الماضي. كما شهدت حيفا والقدس احتجاجات أيضا.

وجذبت مسيرة تل أبيب حوالي 80 ألف شخص وفقا لتقارير، وانطلقت من الساحة المركزية أمام مسرح هابيما الوطني.

وسار المتظاهرون بعد ذلك في الشوارع يهتفون "ديمقراطية" ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض. وكتب على إحدى اللافتات "الدولة ليست لعبتكم".

وتخطط حكومة نتنياهو لإصلاحات مثيرة في المحاكم. ويرغب ليفين في أن يجعل من الممكن بالنسبة لأى أغلبية برلمانية أن تتجاوز وتلغى قرارات المحكمة العليا .

كما يرغب في تغيير تشكيل الهيئة التي تعين القضاة.

واتهم المحكمة العليا بالتدخل السافر في القرارات السياسية في الماضي.

وحذرت إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا أمس الأول الخميس من "ضربة قاتلة" للاستقلال القضائي في خطاب شديد اللهجة على نحو غير معهود.