ضبط محطتين تموين سيارات بدون ترخيص في البحيرة

وجهت نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.

وقالت بلبع، فى بيان اليوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة مجدي الخضر، وجهت حملة تموينية على مركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط محطتين تموين سيارات بدون ترخيص، وتم التحفظ علي 2000 لتر سولار وبنزين، تم تجميعهم بغير وجه حق لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة.

وأوضحت أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.