حرائق الغابات في كاليفورنيا تؤجل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار

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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الرسوم المتحركة المشهورة بـ "الأوسكار"، عن تأجيل موعد الإعلان عن الترشيحات لجوائزها اليوم الاثنين، لمدة أسبوع تقريبا من تاريخها الأصلي على خلفية استمرار حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا.

وقالت الأكاديمية اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان عن الترشيحات الآن في 23 يناير الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج في بيان مشترك، :" نحن جميعا محطمون من تأثير الحرائق والخسائر الفادحة التي عانى منها الكثيرون في مجتمعنا".

وأضاف البيان،:" كانت الأكاديمية قوة موحدة في صناعة السينما ، ونحن ملتزمون بالوقوف معا في مواجهة المصاعب".

ومع استمرار الحرائق في منطقة لوس أنجليس ، مددت أكاديمية السينما أيضا فترة التصويت على الترشيحات لأعضائها حتى يوم الجمعة.

وفي الأصل ، كان من المقرر الإعلان عن الترشيحات في ذلك الصباح.

واتخذت المنظمة التي تقيم جوائز الأوسكار أيضا قرارا بإلغاء مأدبة غداء المرشحين السنوية ، وهو حدث غير متلفز اشتهر بـ "الصور الجماعية" التي تنتجها سنويا.

وسيتم إعادة جدولة الجوائز العلمية والتقنية في وقت لاحق حيث كان من المقرر سابقا إعلانها في 18 فبراير المقبل .

واليوم الاثنين أيضا ، أجلت نقابة الكتاب الأمريكية الإعلان عن مرشحيها "حتى إشعار آخر".

وكان من المقرر في الأصل أن يتم الإعلان عن الترشيحات في 9 يناير الجاري ، وتم تأجيلها أولا حتى اليوم الاثنين قبل أن يتم تأجيلها مرة ثانية .

ومن المقرر أن يقام هذا الحفل في 15 فبراير المقبل.