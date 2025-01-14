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أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة مباراة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎

ويستعد الأهلي لملاقاة الجونة غدًا الأربعاء في السابعة مساءً على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.