مستشار رئيس فلسطين: حماس لم تعرض على السلطة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن السلطة كانت تنتظر التوافق على هدنة لوقف إطلاق النار في غزة منذ 16 شهرًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء: «الحرب في غزة كلفتنا أكثر من 200 ألف فلسطيني ما بين شهيد ومصاب ومعتقل وأسير، فهي حرب مجنونة لا ناقة لنا بها ولا جمل».

وأوضح الهباش، أن الحديث على هدنة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لا قيمة له بالمعنى المعروف سوى أنه سيساهم في وقف سسلسال الدم الذي ينزفه الشعب الفلسطيني فقط.

وتابع: «حماس لم تعرض بنود اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة على السلطة الفلسطينية، ونحن لم نطلع على أي تفاصيل إلا صباح اليوم فقط».

ولفت إلى أن تعليق الحرب مؤقتا في قطاع غزة أمر مرفوض من السلطة الفلسطينية، بل يتوجب أن يكون هناك وقف شامل لما يحدث داخل القطاع، محذرًا من أي أفكار قد تؤدي إلى انفصال فطاع غزة عن الضفة الغربية».

وتسود حالة من الترقب لقرب التوصل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت حماس، قد أعلنت في وقت سابق، أنها أجرت سلسلة اتصالات مع قادة الفصائل الفلسطينية لوضعهم في صورة التقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.