مصر وكوريا تبحثان التعاون في مجال التنمية المحلية المستدامة

التقى سفير جمهورية كوريا لدى مصر، كيم يونجهيون، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي، مع التركيز على التعاون البيئي، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة والشباب.

أشاد السفير كيم بمساهمات الوزيرة الاستثنائية في الإدارة المحلية بما في ذلك فترة عملها كمحافظ لدمياط ونائب محافظ الجيزة، وقدم أطيب تمنياته لولاية ناجحة كأول وزيرة للتنمية المحلية في مصر.

سلط السفير كيم الضوء على المشاريع الجارية بين البلدين؛ لتحسين إدارة موارد النفايات في مصر. وتشمل هذه المشاريع بناء مرافق الاسترداد في المناطق الريفية، وتوفير التدريب للمسئولين المصريين في إدارة النفايات. وأكد أن هذه الجهود ستساعد في معالجة تحديات النفايات ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد دائري أكثر استدامة.

كما دعا السفير مسئولين من وزارة التنمية المحلية في مصر للانضمام إلى برنامج التدريب العالمي حركة القرية الجديدة (Saemaul Undong)، وذلك في أعقاب مذكرة التفاهم لعام 2022 بين وزارة الداخلية الكورية ووزارة التنمية المحلية في مصر.

ويشارك البرنامج تجربة التنمية الريفية في كوريا، مع التركيز على Saemaul Undong، وهي حركة تنمية ريفية كبرى أطلقت في السبعينيات لتعزيز الإحياء الريفي من خلال المشاريع التي يقودها المجتمع.

كما أوضح السفير كيم المبادرات الكورية الجارية في مصر، بما في ذلك تعاون الوكالة الكورية للتعاون الدولي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة المصرية.

وسلط السفير الضوء على مساهمة كوريا في إنشاء جامعة بني سويف التكنولوجية، وأوضح أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي تقدم برامج تدريب مهني في القاهرة والإسكندرية ودمياط، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، لتزويد الشباب المصري بالمهارات الضرورية.

وناقش السفير والوزيرة المزيد من الفرص للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وأكدا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية كجزء من احتفالات الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب السفير عن أمله في أن تقوم وزيرة التنمية المحلية بزيارة مستقبلية إلى كوريا، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التعاون الثنائي. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المستقبل.