تقوم حاليا سلطات المدينة في لوس أنجليس، التي اجتاحتها الحرائق، بتقديم كمامات واقية مجانية للأفراد، بسبب زيادة كميات الرماد والغبار الناعم المنتشرة في الهواء.

ومع دخول حرائق الغابات المدمرة التي خلّفت دمارا بمقاطعة لوس أنجليس أسبوعها الثاني، قالت المدينة إنها يساورها القلق بشأن التأثيرات الصحية الناتجة عن الدخان على الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكانت لوس أنجليس أعلنت حالة الطوارئ الصحية يوم الجمعة الماضي، بسبب تكون كميات هائلة من الدخان والغبار الناعم في الهواء.

ويُنصح الأفراد ممن يعانون من الحساسية، بعدم مغادرة منازلهم، وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وتجنب القيام بالأنشطة البدنية الشاقة، وإذا أمكن، استخدام مكيفات الهواء أو مرشحات الهواء.

ومن المقرر أن تكون الكمامات من نوع "إن 95"، متوفرة في المرافق العامة التي تشمل المكتبات ومراكز الترفيه ودور التقاعد.

ويشار إلى أن الرمز "إن 95" يشير إلى فئة المرشح المستخدم، بحسب معهد السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة. ويعني حصول أي كمامة على شهادة "إن 95"، أنها قادرة على منع وصول 95% على الأقل من الجزيئات أو الميكروبات العالقة في الهواء إلى المستخدم في أسوأ الظروف.