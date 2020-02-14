انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لسلامة الغذاء بشرم الشيخ

افتتح اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لسلامة الغذاء، المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري، تحت عنوان " استراتيجيات سلامة الغذاء والصحة 2030".

ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث المستجدات المحلية والاقليمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، والتأكيد على الاستراتيجيات الحديثة لمواجهة التحديات المستقبلية في سلامة الغذاء على الصعيد العالمي، وتعزيز الالتزام السياسي تجاه سلامة الأغذية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتغيرات المناخية والنظم الدولية للإنتاج وأثرها على نظم السلامة الغذائية، ونشر الوعي بالتغذية، وتطوير الأداء الاستهلاكي لدى المستهلك، والمحافظة على قواعد التجارة التي تضمن رفاهية الفرد، وتزيد من مستوى التنافس في السوق الاقتصادي.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، وزيدان عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، وفؤاد عبد العظيم غريب، مفوض المحافظ للمجتمع المدني.

وعلى هامش المؤتمر قامت الجمعية بتكريم عدد من ذوي الهمم تحت شعار "قادرون لكن مختلفون" كما جرى تكريم عدد من الطلاب المتفوقين دراسيا، وتكريم أسرة الشهيد محمود ناجي العواد ابن مدينة الطور الذي استشهد في شهر فبراير في العملية الشاملة " سيناء 2018".