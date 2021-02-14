إزالة تعديات بمنطقة كازينوهات الجربي في رأس البر لعدم سداد مستحقات الدولة





شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، والإدارة الهندسية، بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، بشن حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة مساحات زائدة مُتعدى عليها بمنطقة كافيتريات الجربى.



وتشمل هذه المساحات عدد 2 مظلة، حيث تم تنفيذ الازالة حيالها تمامًا، وذلك نظرًا لعدم سداد مستحقات الدولة، كما تستمر هذه الجهود للتصدي لجميع المخالفات و استرداد حقوق الدولة.



وقال اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مدينة رأس البر، إن ذلك في إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه كافة التعديات على أملاك الدولة.