الدبيبة ونظيره الفلسطيني يوقعان مذكرات تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين

جرت ظهر اليوم مباحثات ثنائية بناءة جمعت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ونظيره الفلسطيني محمد اشتية، حيث توجت هذه المباحثات بالتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين لإنشاء لجنة وزارية مشتركة بينهما.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام الوظيفي بالإضافة لمذكرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني ومجالات أخرى.



وتؤكد هذه المذكرات على ما يجمع ليبيا وفلسطين من علاقات استراتيجية في الأصعدة كافة، وأعرب الدبيبة عن أمله برؤية فلسطين دولة حرة مستقلة، كما أكد التزام ليبيا بدعم أشقائها الفلسطينيين والدفاع عن قضيتهم وحقهم في العيش الكريم في جميع المحافل الدولية.



واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية لليبيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الاخيرة في القضية الفلسطينية، بالإضافة لسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يقاوم الاحتلال.