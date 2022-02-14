بينيت يصل البحرين في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للمملكة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء اليوم الاثنين إلى البحرين،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".



وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين .



وذكرت صفحة بينيت الرسمية على موقع فيسبوك أنه سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد.



وسيبحث بينيت مع ولي العهد أهمية السلام والتطوير والازدهار في المنطقة، وبشكل خاص دفع القضايا السياسية والاقتصادية قدما، مع التركيز على مجالي التكنولوجيا والابتكار.



وسيلتقي رئيس الوزراء كذلك بوزراء المالية والخارجية والصناعة والمواصلات البحرينيين، وبممثلين عن الجالية اليهودية في المملكة.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس زار البحرين في وقت سابق من الشهر الجاري ووقع مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بين الجانبين.



كانت البحرين وإسرائيل قد وقعتا على اتفاقية السلام الإبراهيمي في واشنطن برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2020.