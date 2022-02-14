هبوط طائرة أمريكية اضطراريا بسبب سلوك أحد ركابها

هبطت طائرة أمريكية تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، اضطراريا في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، بسبب سلوك أحد ركابها.

وقال موقع "axios"، إنّ سلوك غير منضبط لأحد ركاب الرحلة الجوية التي كانت تحمل الرقم 1775، تسبب في هبوط الطائرة التي كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى العاصمة واشنطن، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وذكرت شركة الطيران الأمريكية أنّ أحد الركاب حاول الدخول إلى كابينة القيادة ثم حاول فتح باب الخروج، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الرحلة غيرت مسارها بسبب تصرف متهور لأحد الركاب تجاه طاقم الطائرة.

وصرح الناطق باسم شركة "أمريكان إيرلاينز" في بيان، أن طاقم الطائرة نجح في السيطرة على الراكب غريب الأطوار بمساعدة ركاب آخرين.

وهبطت الطائرة الأمريكية بسلام في مطار كانساس سيتي، وكان في استقبالها عناصر إنفاذ القانون، الذين تلقوا بلاغ الطاقم عن اضطراب الراكب، وفقا لما ذكرته شركة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية، فيما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم اعتقال الراكب، لكنه لم يكشف عن هويته.