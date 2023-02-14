رابطة العالم الإسلامي بالسعودية تدين عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية

أعربت رابطة العالم الإسلامي بالسعودية عن رفضها وإدانتها عملياتِ الاستيطان غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنتهك كلَّ القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأهاب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدًا التأكيدَ على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى حلِّ قضيته المصيرية، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة والمؤلمة.