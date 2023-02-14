 بعد إعلانه عن هجمات إسرائيلية ومغربية.. موقع وكالة الأنباء الجزائرية يعود للعمل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد إعلانه عن هجمات إسرائيلية ومغربية.. موقع وكالة الأنباء الجزائرية يعود للعمل


نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 5:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 5:44 ص

عاد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الاثنين للعمل مجددا، بعد حجبه إثر تعرضه لهجمات سيبرانية اتهم فيها "الكيان الصهيوني، والمغرب".

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أعلنت في بيان لها أمس الأحد، تعرض موقعها الالكتروني لهجمات سيبرانية، تستهدف اختراقه ما دفع إلى حجبه مؤقتا.

وأوضح بيان وكالة الأنباء الجزائرية، بأن تلك السلسلة من الهجمات الحادة "اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهويني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا".

كما سمحت التدابير والأنظمة التقنية للوكالة - حسب بيان وأج-، بصد هذه سلسلة الهجمات الحادة التي مازالت متواصلة، والحيلولة دون تمكن الإختراق السيبراني من بلوغ  قاعدة البيانات.


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