وزير خارجية السودان: إعادة العلاقات مع إيران أمر طبيعي لا يثير علامات استفهام

أنباء عن عودة العلاقات بين السودان وإيران



قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، إن إعادة العلاقات مع إيران أمر طبيعي ولا يثير علامات استفهام، مشيرا إلى أن العلاقات كانت مقطوعة وتمت إعادتها وهذا أمر طبيعي بين الدول في العلاقات الدبلوماسية.



وقال الصادق في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع السفراء المعتمدين والمقيمين في بورتسودان، إن علاقات السودان مع إيران ليست موجهة ضد أي دولة أو مجموعة دول ولا ضد نظام إقليمي أو دولي قائم في المنطقة، وبالتالي ينظر إليها على أنها شيء طبيعي وعادي في العلاقات بين الدول، واستئناف لتعاون سابق طويل في المجالات الاقتصادية ومجالات التنمية والاستثمار بين البلدين.



وأضاف أن الجيش السوداني يحرز تقدما مضطردا كل يوم في أم درمان والخرطوم، والخرطوم بحري ويضيق الخناق على قوات الدعم السريع.



وقال إنه أطلع السفراء على آخر التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية وعلى مستوى الحلول السلمية للأزمة في البلاد.



وقال: "ينتظر أن يتم انتصار قريب يعيد الحياة والبسمة للمواطنين الذين التفوا حول جيشهم وحكومتهم".