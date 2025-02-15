مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 3 قمم عربية في الرياض والقاهرة وجدة لوضع خطة إنقاذ غزة

أعلن السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن «الدول العربية، بقيادة الأشقاء في مصر، ستتوجه للاجتماع في الرياض خلال الأيام المقبلة، تليها قمة عربية في مصر يوم 27 من الشهر الحالي، ثم اجتماع آخر في جدة يوم 7 مارس المقبل».

وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة: «سنؤكد أن هناك بديلا، ونطرح الأفكار، ونبين أن العرب والمسلمين سويا ولديهم خطط لكيفية حماية وإنقاذ ومساعدة شعب غزة، وتمهيد الطريق لبدء عملية إعادة إعمار غزة».

وأشار إلى أن عودة ملايين الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال غزة وإلى أراضيهم وذكرياتهم التي تحملها قلوبهم رغم ادراكهم بأن منازلهم دُمرت بالفعل، قائلا: «هذه هي أرضهم، ولهم الحق في العودة إليها، لماذا يبدو الأمر مفاجئا أنهم يريدون العودة؟ نحن شعب صامد ومقاوم، نتعرض للقتل والسجن بأعداد كبيرة، ولدينا الحق في تقرير مصيرنا على أرض أسلافنا وآبائنا وأجدادنا».

وشدد على ضرورة احترام رغبة الشعب الفلسطيني، قائلا: «احترموا موقف الشعب الفلسطيني ورغبته، لا تقتلوه، ولا تجوعوه، ولا تمنعوه من الوصول إلى المستشفيات والمدارس، ثم تقولون إن لديهم الحق في الهجرة بعيدا عن الجحيم..هذا ليس عدلا ولا صحيحا، ولا يتماشى مع الإنسانية».

وتستعد الرياض لاستضافة قمة خماسية تضم السعودية، مصر، الإمارات، قطر، الأردن خلال فبراير الجاري، وذلك قبيل القمة العربية بالقاهرة في 27 من الشهر نفسه، وذلك بهدف تنسيق موقف عربي موحد تجاه خطة ترامب بشأن غزة.