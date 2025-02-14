ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية وأعلاف دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

شَن قطاع التموين جنوب محافظة الشرقية، حملة تفتيشية للمرور على الأسواق بمركز ومدينة فاقوس.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان سماد سلفات النشادر المحبب مجهول المصدر؛ وذلك في مخزن بقرية الصالحية القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2544 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025.
كما ضبط 3 أطنان علف دواجن مجهول المصدر بمخزن مواد علافة وحبوب بقرية الصالحية القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2545 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025.
وضبط 3 أطنان سماد سوبر الفوسفات الأحادي مجهول المصدر في مخزن بقرية الصالحية القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2546 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025.