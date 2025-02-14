 ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية وأعلاف دواجن مجهولة المصدر في الشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2025 3:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية وأعلاف دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 3:21 م | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 3:21 م

شَن قطاع التموين جنوب محافظة الشرقية، حملة تفتيشية للمرور على الأسواق بمركز ومدينة فاقوس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان سماد سلفات النشادر المحبب مجهول المصدر؛ وذلك في مخزن بقرية الصالحية القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2544 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025.

كما ضبط 3 أطنان علف دواجن مجهول المصدر بمخزن مواد علافة وحبوب بقرية الصالحية القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2545 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025.

وضبط 3 أطنان سماد سوبر الفوسفات الأحادي مجهول المصدر في مخزن بقرية الصالحية القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2546 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025.

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