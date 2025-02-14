نائب ترامب فى خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن ينتقد أوروبا لقمعها حرية التعبير

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انتهز نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الفرصة فى خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة، لانتقاد أوروبا بسبب قمعها حرية التعبير.

وقال فانس اليوم إن حرية التعبير في خطر.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي أيضا على مطلب الولايات المتحدة بأن يزيد حلف شمال الأطلسي الإنفاق الدفاعي، اليوم الجمعة، وذلك قبل مؤتمر ميونخ للأمن، في أوروبا، في وقت يسوده قلق وعدم يقين شديدين بشأن السياسة الخارجية لإدارة ترامب.

كما حث فانس المسؤولين الأوروبيين على كبح الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الناخبين الأوروبيين لا يريدون "فتح الأبواب على مصراعيها" لملايين المهاجرين.