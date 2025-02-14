أسعار الذهب ترتفع 40 جنيها وعيار21 يسجل 4150 جنيها

واصلت أسعار الذهب الارتفاع فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم، بقيمة 40 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى نحو 4150 جنيها، مقابل 4110 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، بحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

ووفقا للأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3557 جنيها، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4742 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 320 جنيها ليصل إلى 33200 جنيها، مقارنة بـ 32880 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أدى أمر الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية انتقامية على عدة دول إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التجارة والاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2930.93 دولار للأوقية، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، فيما ظل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ثابتاً بعد أن تراجع 0.7% في الجلسة السابقة، في حين استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وبلغ سعر السبائك في التداولات حوالي 2930 دولاراً للأوقية، مما يضعها على المسار لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ أغسطس 2020.

ووقع ترمب أمس الخميس، إجراءً يوجه الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة لاقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة، وهي عملية قد تستغرق بعض الوقت لاستكمالها.

وستشكل التعريفات الجمركية المتبادلة أوسع تحرك يتخذه ترمب لمعالجة العجز التجاري الأميركي، ومع ذلك، قد يُنظر إلى قراره بعدم تنفيذها فوراً على أنه مجرد خطوة افتتاحية للتفاوض بدلاً من التزام نهائي بالمضي قدماً.

ووصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2942.68 دولار للأوقية يوم الثلاثاء الماضي، حيث سلطت تحركات ترمب المزعزعة للتجارة والتوترات الجيوسياسية الضوء على دور الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

ويحاول المستثمرون تحليل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية في حال أدت سياسات البيت الأبيض إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وتتوقع البنوك أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، وسط استمرار الطلب على الأصول الآمنة، حيث توقع بنك "سيتي غروب" الأسبوع الماضي، أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى في غضون 3 أشهر، كما عززت البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، احتياطياتها من الذهب، في حين شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب توسعاً، مما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 12% منذ بداية العام.