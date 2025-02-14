الأردن: الدول العربية تعمل على خطة لإعادة بناء غزة ولا نستطيع استقبال المزيد من الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن الدول العربية تعمل على إعداد خطة لإعادة بناء قطاع غزة دون تهجير سكانه، مضيفاً أن المملكة لا تستطيع استقبال مزيد من الفلسطينيين.

وأضاف الصفدي، في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "قادرون على إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها، وموقف الأردن في رفض التهجير ثابت".

وأكد أن "الفلسطينيين موجودون على أرضهم، ويريدون أن يبقوا عليها، وإسرائيل موجودة وتريد أن تبقى، والسلام الذي يضمن حقوق الجميع هو السلام الذي ينهي الاحتلال، ويلبّي حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأبدت دول عربية انزعاجها هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن خطة "لتطهير" غزة من الفلسطينيين ونقل معظم سكانها إلى الأردن ومصر، وهي الفكرة التي رفضتها القاهرة وعمّان على الفور، واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشكل كبير.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني زار، الثلاثاء، واشنطن حيث أكد موقف بلاده الثابت ضد خطة ترامب.