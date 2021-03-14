مصدر أمني: جار فحص فيديو الفعل الفاضح داخل عربة مترو الأنفاق

خطيب الفتاة لـ"الشروق": موثقة الفيديو وسنتوجه لمحطة المترو لتحرير محضر بالواقعة لينال المتهم عقابه



أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تجري فحص فيديو واقعة تحرش شاب بفتاه داخل عربة مترو السيدات بمحطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور».

ونشر شاب يدعى أحمد ناجي، خطيب الفتاة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر شاب وهو يقوم بفعل فاضح داخل عربة مترو الأنفاق ما بين محطة عمرو ابن الخطاب ومحطة قباء.

وقال الشاب أحمد ناجي في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إنه ترك خطيبته في محطة الدقي لتتجه إلى العتبة لاستقلال الخط الثالث لمترو الأنفاق وبعد حوالي نصف ساعة فوجئ باتصال خطيبته والتي طلبت منه أن يطالع تطبيق "واتس آب" بتليفونه.

فوجد رسائل من خطيبته تخبره بأن شخصا استقل عربة السيدات بالمترو من محطة قباء بعد التاسعة مساء وصادف ذلك وجود الفتاة بمفردها بعد نزول السيدات اللاتي كن يستقلن المترو معها.

وأن الشخص انتقل إلى المقعد المقابل لها، وأنه يقوم بفعل فاضح أمامها، فطلب منها توثيق الواقعة بالفيديو.

وذكرت الفتاة أنها لم تنظر للشخص في البداية لكن حركاته المريبة ونظراته لها ولشخص آخر صعد معه إلى العربة ؛ جعلها تلفت له وعندها شاهدته وهو يقوم بفعل فاضح وخادش للحياء، وأنه فتح «سوستة بنطلونه».

وأضاف ناجي: أنه سيتوجه في التاسعة صباح اليوم إلى محطة عمر بن الخطاب لتحرير محضر بالواقعة التي حدثت بين محطة قباء ومحطة عمر بن الخطاب ووثقتها خطيبته بالفيديو، لكي ينال المتهم عقابه.