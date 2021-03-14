خطيب موثقة فيديو الفعل الفاضح في المترو: سنحرر محضرا صباح اليوم

نشر شاب يدعى أحمد ناجي، خطيب الفتاة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر شاب وهو يقوم بفعل فاضح داخل عربة مترو الأنفاق ما بين محطة عمرو ابن الخطاب ومحطة قباء.

وقال الشاب أحمد ناجي في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إنه ترك خطيبته في محطة الدقي لتتجه إلى العتبة لاستقلال الخط الثالث لمترو الأنفاق وبعد حوالي نصف ساعة فوجئ باتصال خطيبته والتي طلبت منه أن يطالع تطبيق "واتس آب" بتليفونه.

فوجد رسائل من خطيبته تخبره بأن شخصا استقل عربة السيدات بالمترو من محطة قباء بعد التاسعة مساء وصادف ذلك وجود الفتاة بمفردها بعد نزول السيدات اللاتي كن يستقلن المترو معها.

وأن الشخص انتقل إلى المقعد المقابل لها، وأنه يقوم بفعل فاضح أمامها، فطلب منها توثيق الواقعة بالفيديو.

وذكرت الفتاة أنها لم تنظر للشخص في البداية لكن حركاته المريبة ونظراته لها ولشخص آخر صعد معه إلى العربة ؛ جعلها تلفت له وعندها شاهدته وهو يقوم بفعل فاضح وخادش للحياء، وأنه فتح «سوستة بنطلونه».

وأضاف ناجي: أنه سيتوجه في التاسعة صباح اليوم إلى محطة عمر بن الخطاب لتحرير محضر بالواقعة التي حدثت بين محطة قباء ومحطة عمر بن الخطاب ووثقتها خطيبته بالفيديو، لكي ينال المتهم عقابه.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تجري فحص فيديو واقعة تحرش شاب بفتاه داخل عربة مترو السيدات بمحطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور».