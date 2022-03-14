الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 636 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أفادت الأمم المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 636 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب، حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكانت أوكرانيا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 2500 مدني في مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل الجيش الروسي الذي يشن هجومًا على البلاد منذ 19 يومًا.

وقال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري مكتب الرئاسة الأوكرانية، في حديث لقناة تلفزيونية، إن التوتر مستمر في ماريوبول، وأوضح أنّ الجيش الأوكراني أحبط هجمات القوات الروسية ومحاولات السيطرة على المدينة.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.