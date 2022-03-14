رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الإدارة الأمريكية لتنفيذ تعهداتها تجاه الفلسطينيين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ تعهداتها تجاه الفلسطينيين وفتح حوار سياسي بين الطرفين.

وأكد اشتية في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله المبعوث الأمريكي هادي عمرو: "ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم الجانب الفلسطيني وتنفيذ التعهدات ،لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين".

وبحسب البيان، بحث الجانبان ضرورة إحراز تقدم من أجل كسر الجمود السياسي الحالي ،ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال اشتية: "إن هناك شعورا عاما بالغضب في فلسطين، بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وبسبب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحرك المجتمع الدولي".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضرورة الدفع باتجاه مسار سياسي، مؤكدا أن أي "تحسينات في القضايا الحياتية أمر مهم، لكنها ليست بديلا عن وجود أفق سياسي".

وطالب اشتية الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة لتحريك الملف السياسي، وليكون ذلك مدخلا للحديث في العديد من القضايا منها إجراء الانتخابات الوطنية بكل المحافظات بما فيها القدس.

وأطلع اشتية المبعوث الأمريكي على التحديات الاقتصادية المالية للسلطة الفلسطينية "بسبب المؤثرات الخارجية والخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي".

وذكر اشتية "أن تقارير اقتصادية لصندوق النقد والبنك الدولي تشير بوضوح إلى أن كل ما نقوم به من إصلاحات مالية، لن يحل أزمتنا طالما بقيت إسرائيل تقوم بالاقتطاعات من أموالنا، وباستمرار تراجع المساعدات الدولية".

وفي وقت سابق، اجتمع المبعوث الأمريكي مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، لبحث "ملفات عديدة منها الثنائية أو ما يتعلق بالوضع مع إسرائيل وقضايا إقليمية ودولية".

واعتبر الشيخ في بيان عقب اللقاء أن "مصداقية المجتمع الدولي على المحك ولا يجوز تجزئة الشرعية الدولية ،والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الأممية، وإنه حان وقت تنفيذ تلك القرارات ورحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا".