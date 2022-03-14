وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نكون طريقا لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنّ تل أبيب لن تكون طريقا لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى.

وأضاف بعد اجتماع مع وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوروك، في مقر وزارة الخارجية السلوفاكية في براتيسلافا: "إسرائيل، مثل سلوفاكيا، تدين الغزو الروسي لأوكرانيا، وتدعو إلى إنهاء القتال".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وليس هناك أي مبرر لشن هجمات على السكان المدنيين.. ستفعل إسرائيل كل ما في وسعها لمساعدة جهود الوساطة، ووقف إطلاق النار واستعادة السلام. نحن نعمل مع أكبر حليف لنا، الولايات المتحدة، وأصدقائنا الأوروبيين، لمنع استمرار هذه المأساة".

وتابع: "لن تكون إسرائيل طريقا لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى.. تقوم وزارة الخارجية بتنسيق هذا الموضوع مع شركاء بما في ذلك بنك إسرائيل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وسلطة المطارات ووزارة الطاقة وغيرها".

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.