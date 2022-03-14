برامج تدريبي للعاملين بالتأمين الصحي ومديرية الصحة في بنى سويف

قال الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف أهمية التدريب بهدف تحسين أداء وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة؛ خاصة في ظل الظروف الحالية وما يرتبط بها من جهود تنفذها الدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا؛ وما يستلزمه من تكثيف الجانب التوعوي لدى المواطنين بالأمراض وكيفية مكافحتها ومتابعة التحديات أولاً بأول؛ مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة وقطاعات الوزارة وما يبذله عناصر المنظومة الصحية في هذا الجانب.

جاء ذلك في تصريحات خلال حضور فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالتأمين الصحي ومديرية الصحة، عقب أن أنابه المحافظ للحضور.

من جهته أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان؛ على الدعم النوعي والكبير الذي تقدمة الوزارة في مجالات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية والتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة سواء في الجانب الوقائي والعلاجي .

بدوره، أشاد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي؛ بالتكامل بين عناصر ومكونات المنظومة الصحية والتعاون المشترك بين المديرية وفرع الهيئة بمحافظة بني سويف فى كافة المجالات؛ لاسيما في مجالات التدريب والتعليم المستمر؛ خاصة مع تخصيص مستشفى تأمين بني سويف عزل كامل خاصة جائحة كورونا ومتابعة أحدث الأساليب المتطورة للعلاج؛ وأهمية الدعم من قطاع التدريب بالوزارة والإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى .

تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات تضمنت عقد حزمة من البرامج التدريبية؛ والتي تناولت معايير هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR ومعايير السلامة الوطنية NSR ، Diabetes from A to Z، Hypertension from A to Z, interactive cases،بقاعة التدريب بمبنى الهلال بمشاركة 100 من مختلف الفئات المستهدفة؛ بجانب برنامج تدريبي بقاعة مستشفى التأمين الصحي.