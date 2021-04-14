يستخدم بعض الرجال والنساء كريمات أو مراهم، وذلك بهدف علاج الجروح أو ترطيب الجسم، ولكن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يفكر العديد منهم في مدى صحة استخدام الكريمات والمراهم خلال ساعات الصيام، فهل يمكن أن تكون هذه الأشياء من مبطلات الصيام؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، قائلًا إن ما يدخل الجسم امتصاصًا مِن الجلد، كالمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، لا تفسد الصيام.

وأضاف، في الفتوى التي نشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن هناك أشياء أخرى خاصة بالعلاج والنظافة لا تبطل الصيام، وهي: المنظار الذي يتم إدخاله عبر جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية، وحفر السن وقلع الضرس وتنظيف الأسنان واستخدام المسواك، إضافة إلى استعمال فرشاة الأسنان والمضمضة والغرغرة التي لا تصل إلى الجوف.

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