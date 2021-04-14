يصاب بعض الصائمين بالإمساك، ويكون ذلك ناتجًا عن عدة أسباب، منها عدم تناول الطعام في المواعيد المعتادة؛ ولهذا يجب معرفة ما هي الأطعمة التي تساعد في منع الإمساك لتناولها خلال وجبة السحور والإفطار.

قالت ناتالي أولسن، أخصائية التغذية الأمريكية، إن هناك أطعمة ومشروبات تساعد في زيادة نشاط حركة المعدة وتحسين الهضم، وهذا بدوره يقلل من الإمساك، وهي كالتالي:

- الماء

يعتبر الماء علاجًا شائعًا للإمساك، حيث إن قلة الماء تتسبب في إصابة الإنسان بالجفاف، وهذا يقلل من قدرة الأمعاء على هضم الطعام، وبالتالي يحدث الإمساك، وبذلك يجب الحرص على شرب المزيد من الماء.

- الزبادي

يحتوي الزبادي على كائنات دقيقة تعرف باسم "البروبيوتيك"، وهي البكتيريا الجيدة التي تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتليين البراز، وبحسب دراسة برازيلية نشرت عام 2014 في مجلة التغذية الأمريكية، فإن تناول الزبادي يوميًا لمدة أسبوعين قادرًا على علاج الإمساك المزمن وتحسين الهضم.

- البقوليات

تساعد البقوليات أيضًا في تقليل الإمساك؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تعزز الهضم وتحسن من صحة الأمعاء، وتعتبر الفاصولياء والعدس والحمص والبازلاء، من أنواع البقوليات، وفقا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة.

- الشوربة

الشوربة تساعد في الهضم وتقلل من صلب البراز وهذا يقلل من الإمساك، ويفضل تناول الشوربة دافئة.

- الخوخ

يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومركبات السوربيتول والفينول، وكل ذلك يجعله قادرًا على تحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

- البروكلي

يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان، التي تحمي الأمعاء وتسهل الهضم وتمنع تكاثر الكائنات الحية الدقيقة التي تقلل من قدرة المعدة على هضم الطعام.

- التفاح والكمثرى

تحتوي هذه الأنواع من الفاكهة على الألياف والسوربيتول والفركتوز، وهذا يجعلها قادرة على تحسين الهضم.

- العنب

يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف والماء، وبذلك يستطيع تقليل الإمساك.

- الكيوي

يحتوي الكيوي على إنزيم الأكتينيدين، الذي يعزز الحركة في الجهاز الهضمي العلوي، وبذلك يلعب دورًا مهمًا في عملية الهضم.

- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مركبات تساعد في تحسين الهضم، وبذلك يقلل من الإمساك، كما أنه يفيد الجسم بشكل عام لاحتوائه على مضادات أكسدة ومضادات التهاب.

- مخلل الملفوف

يحتوي مخلل الملفوف على بكتيريا البروبيوتيك، التي تحسن من الهضم وتقلل من الإمساك وتعزز البكتيريا الجيدة في الأمعاء.