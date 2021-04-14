زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب جنوب غربي تركيا

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ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا، ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، في بيان، أن الزلزال وقع في بحر إيجه عند الساعة2328 بالتوقيت المحلي.

ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 61ر19 كيلومترا عن قضاء داتشا في موجلا.

بدوره، قال نائب وزير الداخلية، المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاطاكلي، إنه لم يتم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال.

وأكد في تغريدة عبر تويتر، استمرار الفرق المعنية بأعمال المسح عقب الزلزال لرصد أي اضرار محتملة.