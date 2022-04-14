وزير كوري جنوبي: تطبيع العلاقات بين الكوريتين صعب

قال وزير الوحدة في حكومة كوريا الجنوبية المقبلة كوون يونغ-سيه، اليوم الخميس، إنه سيكون "من الصعب" تطبيع العلاقات بين الكوريتين طالما استمرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا في دفع تطويرها النووي.
وأوضح كوون -في تصريحات أدلى بها في أثناء ظهوره بمكتبه لأول مرة في وسط سول، وأوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن "إحدى العقبات الكبرى فيما يخص العلاقات بين الكوريتين هي القضية النووية".
وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة، باستئنافها تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، الشهر الماضي، لتنهي بهذا حظرا على مثل هذه التجارب دام لسنوات.