السفير الروسي ينفي طلب موسكو من كوريا الشمالية تزويدها بالصواريخ والأسلحة

نفى السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، ما تردد بشأن طلب روسيا من كوريا الشمالية تزويدها بالصواريخ والأسلحة، كما نفى أيضا زيارة وزير الدفاع الروسي لبيونج يانج.

وقال السفير وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخمس، إن "وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لم يزر كوريا الديمقراطية"، لافتا إلى أنه وعلى مدار العامين الماضيين، لم يكن هناك وفد روسي واحد في بيونج يانج.

وشدد على أن روسيا وعلى مدار تاريخ علاقتهما لم تتوجه أبدا إلى الجانب الكوري الشمالي بطلبات توريد صواريخ أو أي معدات عسكرية أخرى"، مضيفا أنه "لم تكن هناك أي ضرورة لمثل هذا الأمر، بل إن مجرد افتراض إمكانية مطالبة كوريا الشمالية أو إي دولة أخرى بمساعدتنا بالأسلحة هو أمر سخيف على المسامع".

وكانت أخبار ترددت في عدد من وسائل الإعلام حول زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية من أجل التزود بالصواريخ والأسلحة.