جامعة طنطا الأولى مصريا والثالثة أفريقيا في الفيزياء الهندسية التطبيقية وفق تصنيف EduRank 2025

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا وفقًا لما أظهره تصنيف EduRank لعام 2025، حيث حققت مراكز متقدمة في عدد من التخصصات الاستراتيجية.

فقد جاءت الجامعة في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والثالث أفريقيًا في الفيزياء الهندسية التطبيقية، والثانية محليًا والسادسة أفريقيًا في هندسة الطاقة المتجددة، إلى جانب الثالثة محليًا و11 أفريقيًا في الهندسة البيئية، كما حافظت الجامعة على مركزها المحلي بين أفضل المؤسسات البحثية والتعليمية محتلة المرتبة 12 على مستوى مصر، والمرتبة 61 أفريقيًا من أصل 1,104 جامعة، والمرتبة 2857 عالميًا من بين أكثر من 14,000 مؤسسة تعليمية.

وقد جاءت ضمن أفضل 50% عالميًا في أكثر من 142 تخصصًا علميًا، استنادًا إلى أكثر من 27,933 بحثًا علميًا و402,072 استشهادًا بالإضافة إلى السمعة غير الأكاديمية وتأثير خريجيها.

أكد الدكتور محمد حسين أن هذا التقدم يأتي استمرارًا لتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، ودعم البحث العلمي والتطبيقي، وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مشيدًا بالجهود العظيمة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة، وفرق العمل الأكاديمية والإدارية، في تعزيز الإنتاج البحثي وتطوير بيئة بحثية محفزة ومتكاملة، ويؤكد التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والابتكار، والرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي تطبقها الجامعة، لتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، ويُرسخ مكانتها ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية في مصر وإفريقيا.

أوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه وفقًا لنتائج التصنيف احتلت الجامعة في الطب، المرتبة الثامنة محليًا، و17 على مستوى إفريقيا، والـ809 عالميًا. وتميزت في تخصصات فرعية دقيقة مثل: طب التجميل (7 محليًا، 9 أفريقيًا، 312 عالميًا)، جراحة التجميل، طب الأسنان، تقويم الأسنان، طب المسالك البولية، الأشعة، الطب النووي، التخدير، جراحة الأعصاب، الأورام، الجلدية، أمراض العيون، أمراض القلب، طب الأطفال، التمريض، العلاج الطبيعي، الطب الباطني، الطب النفسي، الصحة العامة، طب الأسرة، طب الطوارئ، الطب الرياضي، الصحة المهنية، علم الشيخوخة، الإدارة الصحية، والفيزياء الطبية.

وفي العلوم البيولوجية، سجلت الجامعة المركز الثامن محليًا، و14 أفريقيًا، والـ908 عالميًا. وقد برزت في مجالات مثل الصيدلة، الميكروبيولوجيا، علم السموم، التكنولوجيا الحيوية، البستنة، علم الأورام، علوم التغذية، المناعة، علم الحشرات، النبات، الفيروسات، الوراثة، علوم الحيوان، الحفريات، الكيمياء الحيوية، علم الأعصاب، علم الأحياء الجزيئي، البيوانفورماتيكس، الأحياء الفلكية، الفيزياء الحيوية، علوم الحياة البرية، والتطور البيولوجي.

وفي الكيمياء، جاءت جامعة طنطا في المرتبة الثامنة في مصر، و15 في إفريقيا، والـ919 عالميًا. ومن بين التخصصات الفرعية التي تفوقت فيها: الكيمياء الإشعاعية (7 محليًا، 9 أفريقيًا)، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء العضوية، الكيمياء البيئية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء الحيوية، كيمياء البوليمرات، الكيمياء الحاسوبية، هندسة المواد، والهندسة الكيميائية.

وفي الهندسة، احتلت الجامعة المركز السابع في مصر، والـ14 في إفريقيا، والـ935 عالميًا. وتقدمت في تخصصات دقيقة، من بينها: هندسة الطاقة المتجددة (2 محليًا، 6 أفريقيًا، 278 عالميًا)، الهندسة الزراعية، هندسة الحريق، الهندسة النووية، الهندسة البيئية، الفيزياء الهندسية التطبيقية (الأولى في مصر والثالثة في إفريقيا)، الهندسة الجيوتقنية، الهندسة الإنشائية، الهندسة المدنية، هندسة السيارات، هندسة المناظر الطبيعية، الهندسة المعمارية، هندسة المواد، هندسة المعادن، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الجودة، أنظمة التحكم، النانو تكنولوجي، هندسة البترول، هندسة الطيران، هندسة الصوتيات، الأبحاث التشغيلية، العمارة، هندسة الروبوتات، الاتصالات، الشبكات، الهندسة الإلكترونية، النقل، هندسة البرمجيات، والواجهات التفاعلية.

وفي الفيزياء، حازت الجامعة على المرتبة السابعة محليًا، والـ15 أفريقيًا، والـ989 عالميًا. وتقدمت في الفيزياء التطبيقية، فيزياء المواد، الفيزياء النووية، الفيزياء الطبية، النانو تكنولوجي، البصريات، الفيزياء الذرية والجزيئية، فيزياء المادة المكثفة، فيزياء الجسيمات، الفيزياء الفلكية، الأحياء الفلكية، الفيزياء النظرية، والفيزياء الحيوية.

وفي العلوم البيئية، جاءت جامعة طنطا في المركز الثامن محليًا، والـ26 أفريقيًا، والـ995 عالميًا. وقد تميزت في مجالات إدارة الموارد المائية (7 محليًا، 20 أفريقيًا، 238 عالميًا)، الهندسة البيئية، الجيوتقنية، الجيوكيمياء، علوم المحيطات، الأرصاد الجوية، إدارة البيئة، علوم الأرض، الجيولوجيا، علم الحفريات، علم البيئة، الحياة البرية، الجغرافيا، والغابات.

وفي علوم الحاسب، جاءت الجامعة في المرتبة التاسعة في مصر، والـ26 أفريقيًا، والـ1387 عالميًا، وبرزت في: الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، علم الأعصاب، البيوانفورماتيكس، الروبوتات، البلوك تشين، الرؤية الحاسوبية، الأمن السيبراني، الشبكات، هندسة الحاسب، التفاعل بين الإنسان والحاسوب، علم البيانات، الوسائط المتعددة، البرمجيات، نظم المعلومات، اللغويات الحاسوبية، والرسوميات.

وفي علم النفس، احتلت الجامعة المرتبة السابعة محليًا، والـ21 أفريقيًا، والـ1085 عالميًا. وتألقت في تخصصات مثل الطب النفسي، علم النفس السريري، علم النفس المعرفي، علم النفس الاجتماعي، علم نفس الطفل، العلاج المهني، وتعليم علم النفس.

وفي الرياضيات، جاءت في المركز الثامن بمصر، والـ30 في إفريقيا، والـ1194 عالميًا. وتقدمت في: الرياضيات التطبيقية، أبحاث العمليات، الإحصاء، الاقتصاد الرياضي، التشفير، وتعليم الرياضيات.

وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية، جاءت جامعة طنطا في المرتبة الثامنة محليًا، والـ53 أفريقيًا، والـ1870 عالميًا. وشملت أبرز التخصصات: الصحافة والإعلام الرقمي، علم الاجتماع، التاريخ، القانون، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، الدراسات الإسلامية، العلوم السياسية، الاتصال والعلاقات العامة، والدراسات السكانية.

جدير بالذكر أن تصنيف EduRank يعتمد على تحليل كمي وموضوعي يستند إلى بيانات تجريبية دقيقة من القطاع الأكاديمي، ويُجري مراجعة شاملة لعشرات الملايين من المنشورات العلمية التي صدرت عن باحثين من أكثر من 14,000 جامعة عالميًا. ويقوم النظام بإجراء سلسلة من التحليلات الإحصائية لتقييم أداء الجامعات وترتيبها بحسب الدولة، والمنطقة، والعالم.

حيث تقوم منصة EduRank بتصنيف الجامعات استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية: أداء البحث العلمي الذي يمثل 45% من التقييم ويتم قياسه من خلال تحليل متقدم للبيانات من قاعدة بيانات Microsoft Academic، الشهرة غير الأكاديمية التي تشكل 45% أخرى ويتم تقديرها بالاعتماد على بعض البيانات بطريقة مشابهة لتلك التي تستخدمها محركات البحث مثل Google، وأخيرًا درجة الخريجين التي تعتبر 10% من التقييم الكلي ويتم تحديدها بناءً على عدد المشاهدات.