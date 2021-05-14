20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة سيراميكا بالدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا المقرر لها مساء السبت، حيث وصل الفريق إلى القاهرة للمبيت بأحد الفنادق قبل التوجه إلى السويس استعدادا للقاء الذي سيقام على الجيش بالسويس.

وضمت قائمة سموحة 20 لاعبا استعدادا للقاء سموحة وهم:

حراسه المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.

الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا.

الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومحمد كناريا ورفيق كابو ومصطفى فتحى، وعبد الكبير الوادى ومحمد نادى.

الهجوم: أحمد عبد القادر وعرفة السيد وديريك نسينامبى وإسلام جمال، ومحمد ليلة.

ويغيب عن الفريق عمر صلاح وأحمد جمال ومحمد شكرى للإصابة، وعلى غزال ومحمود معاذ لأسباب فنية.