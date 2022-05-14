رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لتونس استغرقت يومين

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، قد ودعت الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار تونس قرطاج، مساء أمس الجمعة، في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيرته التونسية، أعمال الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة رئيسة الحكومة التونسية في افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك.

وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.