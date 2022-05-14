



قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن «الصمود على الأرض والتمسك بها والبقاء عليها، مهما بلغت الصعاب والتعقيدات وجرائم الاحتلال الوحشية، هو الرد الأمثل على النكبة، وعلى عقلية التطهير العرقي والاستيطان والتهويد».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت في الذكرى الـ74 للنكبة، أن «الحقيقة الأهم والأكثر سطوعا على امتداد الصراع، هي أن الشعب الفلسطيني العظيم لا يمكن هزيمته أو كسر إراداته، لأنه ببساطة صاحب حق وصاحب قضية عادلة لا يمكن طمسها بروايات زائفة».



ودعا قادة إسرائيل إلى أن «يخرجوا من دائرة نفي الآخر العمياء، التي ثبت عقمها وفشلها، ودائرة التنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، المعترف بها في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «سياسية الهروب إلى الأمام التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية، برفضها الحقيقة الفلسطينية لن تجلب لأحد الأمن والاستقرار».



وأكد أن «الشعب الفلسطيني، الذي رفض وعد بلفور قبل أكثر من مائة عام، لأنه يلغي وجوده كشعب ويلغي حقوقه السياسية في وطنه التاريخي، وقاوم هذا الوعد بشتى السبل، لن يقبل التنازل عن أي حق من حقوقه، خاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع تأكيد حق العودة وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 ومبادرة السلام العربية».



وأشاد بوعي الشعب الفلسطيني العميق، الذي تجلى بأروع صوره وموقفه الموحد من جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا صمود شعب فلسطين في كل أماكن تواجده، خاصة في القدس، العاصمة الأبدية، دفاعا عن المقدسات، وعن المسجد الأقصى المبارك وعن كنيسة القيامة.



وأكد أن جماهير شعب فلسطين في القدس، تدافع عن الرواية الفلسطينية كلها بصمودها وثباتها، متابعًا: «إنهم أهل الرباط، هم في الخندق الأول والأهم في المواجهة مع الاحتلال البغيض، ودفاعا عن مقدسات الأمة».



وجدد إشادته بصمود شعب فلسطين في كل مواقع المواجهة للمقاومة الشعبية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي الرد الأقوى على النكبة والاحتلال، وعلى الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، بسبب سياسة ازدواجية المعايير.



ودعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، التي كانت سببا في إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائمها، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وسببا في ضربها بعرض الحائط كل جهود السلام.



ووجه في الذكرى الـ74 للنكبة، تحية إجلال وإكبار إلى شهداء الشعب الفلسطيني، ومن بينهم الشهيد القائد ياسر عرفات، والذين كرسوا بتضحياتهم وجود شعبهم وقضيتهم الوطنية، على خارطة الشرق الأوسط وخارطة العالم السياسية.



كما توجه بتحية تقدير واعتزاز لأسرى فلسطين البواسل الصامدين في معتقلات الاحتلال، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يهدأ لهم بال، حتى ينعم جميع الأسرى بالحرية، وشدد على تمسكه والتزامه بحقوق أسر الشهداء والأسرى.