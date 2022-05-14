شقيق شيرين أبو عاقلة يشارك في عزاء شهيد الأقصى وليد الشريف في القدس

شارك، طوني أبو عاقلة، شقيق الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، في عزاء شهيد الأقصى وليد الشريف بمدينة حنينا في القدس.

طوني أبو عاقلة، شقيق الراحلة شيرين، في عزاء شهيد الأقصى، وليد الشريف في بلدة بيت حنينا بالقدس pic.twitter.com/dEHZJseb0S — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2022

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد وليد الشريف (23 عاما)، الذي استشهد السبت، متأثرا بجروح أصيب بها في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني، إن شرطة الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد الشريف، ونقلته من مستشفى هداسا عين كارم الى معهد أبو كبير، رغم رفض عائلة الشهيد تشريح الجثمان.

وقدم محامي العائلة طلبا مستعجلا للمحكمة من عائلة الشهيد، لتسليم الجثمان ودفنه دون تشريحه.

كما سلمت سلطات الاحتلال عائلة الشهـيد الشريف استدعاء، للتحقيق معهم السبت، في تمام الساعة الثالثة مساء.

وفي الجمعة الثالثة من شهر رمضان، أُصيب 152 شخصا على الأقل، واعتقل أكثر من 500 فلسطيني خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال، التي اقتحمت المسجد، بعد صلاة الفجر، لعدة ساعات.