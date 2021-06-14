بايدن يخلط بين سوريا وليبيا خلال حديثه عن التعاون مع روسيا

أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يقصد سوريا حينما تحدث عن الأوضاع في ليبيا في سياق التوسيع المحتمل للتعاون مع روسيا.

وقال ساليفيان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يقصد سوريا خلال تصريحه: "نعم، صحيح"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقده الأحد في ختام قمة "G7" في إنجلترا، إنه يأمل في إيجاد مجالات للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى مثال سوريا التي سماها مرارا في تصريحاته بـ"ليبيا".

وصرح في هذا السياق: "تحدث أشياء كثيرة في المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع روسيا. على سبيل المثال في ليبيا، حيث نعمل على فتح ممرات لتهيئة فرص لتقديم مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية للسكان الذين يعانون من مصائب حقيقية".