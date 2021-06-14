 وزير الداخلية الألماني لن يسافر إلى اليابان خلال الأولمبياد لتجنب المخاطرة - بوابة الشروق
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وزير الداخلية الألماني لن يسافر إلى اليابان خلال الأولمبياد لتجنب المخاطرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 3:52 م

كشف متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين أن وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي تتضمن حقيبته الوزارية شؤون الرياضة، لن يسافر إلى اليابان لحضور دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وقال المتحدث إن الزيارة جرى تصنيفها كـ "مخاطرة يمكن تجنبها"، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان زيهوفر قد أصيب مؤخرا بعدوى فيروس كورونا المستجد وقضى أربعة أسابيع معزولا في منزله. وقال المتحدث إن الوزير عاد إلى مكتبه منذ أسبوع.

وأشاد المتحدث بجهود اليابان التي تهدف لضمان استضافة الأولمبياد، المقرر بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، في بيئة آمنة للجميع.

ولم يستطع المتحدث التأكيد على تطعيم جميع الرياضيين الألمان، المشاركين في الأولمبياد، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لكنه صرح قائلا :"نتوقع أن يجرى تنفيذ هذا."

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور اليابان خلال الأولمبياد أم لا، وقالت متحدثة باسم الحكومة إن جدول أعمال ميركل عادة ما ينشر قبلها بأسبوع واحد.


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