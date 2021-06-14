ولي عهد البحرين يهنئ نفتالي بينيت ويائير لابيد بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت، ويائير لابيد، بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الاثنين، أعرب ولي العهد عن خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.



وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ«حكومة التغيير» المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء أمس، ومن المقرر أن تبدأ عملها اليوم الإثنين.



وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي «يمينا» اليميني، نفتالي بينيت، و«هناك مستقبل» الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.