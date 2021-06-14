الصحة العالمية: انخفاض في عدد إصابات كورونا للأسبوع السابع على التوالي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد انخفضت للأسبوع السابع على التوالي عالميا، مشيرا إلى أن هذا هو العدد الأكبر من الأسابيع الذي يتم فيه تسجيل انخفاض للحالات، وإن كانت سرعة الانخفاض غير كافية، لكن أعداد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس متساوية مع الأسابيع السابقة.

واستطرد ادهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف مساء اليوم الاثنين، أن هناك، مع ذلك، زيادة في عدد الإصابات والوفيات في بعض البلدان وخاصة إفريقيا، محذرا من أن الوضع يظل مقلق لأن الأدلة تؤكد أن تحورات الفيروس هي المسؤولة عن زيادة الإصابات والوفيات عالميا.

وأشار مدير عام المنظمة إلى أن لقاحات كورونا تنتقل الآن أسرع على المستوى العالمي؛ ومن ثم يحتاج وقف الوباء إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان العالم، بما يعني الحاجة إلى نحو 11 مليار جرعة من اللقاحات.

وفي هذا الصدد، حث تادروس دول مجموعة السبعة، التي كانت قد أعلنت في قمتها الأسبوع الماضي عن التبرع بملايين الجرعات من لقاحات كورونا، إلى تسريع هذا الأمر.

وأكد تادروس أن هناك ما يكفي من الجرعات في العالم، لكن لا بد من استخدامها في المكان المناسب وللأشخاص المناسبين، على رأسهم العاملون الصحيون وكبار السن وأصحاب الحالات الصحية الخاصة.

وقال الدكتور تادروس أدهانوم إنه برغم مساعدة اللقاحات للبلدان الغنية على تقليل الإصابات والوفيات، لكن تدابير الصحة العمومية والتدابير الاجتماعية تظل ناجعة في وجه كافة متحورات الفيروس، داعيا إلى أن تكون تلك التدابير أكثر صرامة وعلى مُدَدٍ أطول، وأن يُؤخَذ في الاعتبار المكان والزمان لهذه التدابير.

وفي الرد على أسئلة الصحفيين حول الحالات التي تم تسجيلها للبعض ممن تلقوا اللقاحات، والتي تعرضت لمشاكل قلبية، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذى لبرامج الطوارئ بالمنظمة، إن هناك بالفعل بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية عن ذلك، لكن الحالات تعرضت لاضطرابات قلبية معتدلة، مشيرا إلى أن المنظمة والخبراء يعملون على دراسة ذلك.