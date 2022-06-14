حماس تدعو لتدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء حصار غزة

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي لإنهاء حصار غزة بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية 15 لسيطرتها على القطاع.



وحث الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على "الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني، الذي يعاني من بطش وعدوان الاحتلال".



وطالب قاسم بـ "العمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحرية".



ورحب الناطق باسم حماس بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن تدمير اقتصاد غزة من خلال الحصار وحرمان سكان القطاع من التواصل بحرية مع العالم.



وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليوني نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم.



وبحسب المنظمة: "دمر الإغلاق الإسرائيلي الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين".



وأكدت المنظمة أنه "على إسرائيل إنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه، والاكتفاء، في أقصى الحالات، بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية".



وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على غزة منذ عام 2007.