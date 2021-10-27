 قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر شريك إستراتيجي والعلاقات تطورت مع حكم السيسي - بوابة الشروق
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قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر شريك إستراتيجي والعلاقات تطورت مع حكم السيسي

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:17 م

أكد كارين فاسيليان قنصل روسيا بالإسكندرية، علي عمق العلاقات المصرية الروسية، قائلا: مصر شريك إستراتيجي وتجمعنا علاقات قوية وتاريخية مع مصر.

وذكر أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 80 سنة على العلاقات المتبادلة بين البلدين.

وأضاف فاسيليان، اليوم الثلاثاء، خلال ٱحتفال القنصلية الروسية بالعيد الوطني لدولة روسيا، أن العلاقات بين البلدين تطورت مع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك تفاهم متبادل بين مصر وروسيا والشعبين المصري والروسي داعمين لبعضهما البعض على مر تاريخ طويل.

وأوضح القنصل الروسي أن الدعم متبادل ما بين البلدين في الأوقات الصعبة، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة في كل المجالات.

شارك الاحتفال عدد من القناصل وأفراد السلك الدبلوماسي والجالية الروسية وعدد من مسؤولي محافظة الإسكندرية.

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