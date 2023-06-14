تامر حسني يطرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد تاج

نشر الفنان تامر حسني، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "تاج" والمقرر عرضه قريبا.

وظهر تامر حسني على البوستر، وهو يحمل أتوبيس بيد واحدة في إشارة إلى البطل الخارق، وعلق قائلا: "انتظرونا إن شاء الله في العيد تاج".

وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول شخصية البطل الخارق أو الـ"سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

يذكر أن فيلم "تاج" من بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.