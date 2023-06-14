تراجع الشيكل الإسرائيلي في ظل تعثر جهود التفاوض بشأن خطة الحكومة للإصلاحات القضائية

تراجع الشيكل الإسرائيلي في ظل تعثر جهود التفاوض بشأن التوصل لحل وسط فيما يتعلق بخطة الحكومة للإصلاحات القضائية، والتي من شأنها أن تضعفه.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، بأن العملة تراجعت بنسبة 4ر2% أمام الدولار، لتتجه لتسجيل أكبر انخفاض على أساس الإغلاق منذ سبتمبر، قبل أن يتم تداولها بانخفاض نسبته 3ر1% بواقع 61ر3 في الساعة 0118 بعد ظهر اليوم الاربعاء (بالتوقيت المحلي).

وكان من المقرر أن يدلي النواب الإسرائيليون اليوم الأربعاء بأصواتهم بشأن أعضاء لجنة اختيار القضاة القوية، التي تقوم بالتعيينات الحاسمة في المحكمة.

وقالت المعارضة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يجبَر على إعادة التصويت لتأجيل القرار النهائي.