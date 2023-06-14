السلطة الفلسطينية تدعو إلى تحرك فوري لحماية حل الدولتين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى تحرك فوري لحماية حل الدولتين، الذي قال إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل على تقويضه.

جاء ذلك خلال استقباله في مدينة رام الله المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس، لبحث سبل إحياء العملية السياسية وحماية حل الدولتين.

وقال اشتية في بيان إن "هناك حاجة ماسة إلى التحرك فورا لحماية حل الدولتين، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على دفع السلطة الوطنية إلى الانهيار وتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف أن ذلك يتم "من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، واستمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، والسيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".

وبحسب البيان، فقد اطلع اشتية من كوبمانس على جهوده في إحياء مبادرة السلام العربية ووضعها على الطاولة، لتكون أساسا للحل الدائم، وتنخرط فيه أطراف دولية مختلفة.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالجهود البناءة التي يقودها مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أجل إحياء العملية السياسية.

وصرح بأن الاتحاد الأوروبي وفلسطين سيعملان معا من أجل السلام والعدل وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وفي وقت سابق، اجتمع المبعوث الأوروبي للسلام مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي أكد ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة إحياء عملية السلام، وتطبيق الشرعية الدولية.