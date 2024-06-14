وزير الدفاع الألماني: لا ينبغي لنا أن ندع بوتين يرهبنا

في ضوء التهديدات النووية المتكررة التي يطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الدول الغربية إلى اتخاذ موقف واضح.

وقال بيستوريوس اليوم الجمعة على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "يجب ألا ندع كل تصريح يدلي به يرهبنا. علينا أن نسير في مسارنا، وعلينا أن نضمن الردع لدينا".

وذكر بيستوريوس أن بوتين يفعل كل يوم شيئا مختلفا، وقال: "هذه هي طريقته في شن هذه الحرب الهجينة"، موضحا أن بوتين يهدد في بعض الأحيان، ويقدم إغراءات أحيانا، وأحيانا يبدو مرتبكا، وأحيانا أخرى عدوانيا. وقال بيستوريوس: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نعتاد على تصرفاته بهذه الطريقة ونتعامل مع ذلك".

وعلى خلفية الحرب ضد أوكرانيا، أشار بوتين مرارا إلى أن الأسلحة النووية الروسية "لا تقهر". ومع ذلك، قال بوتين مؤخرا إن روسيا لا تفكر في توجيه ضربة نووية في الصراع مع الغرب بشأن أوكرانيا. وقال في المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرج الروسية المطلة على بحر البلطيق قبل أسبوع إن بلاده لن تستخدم أسلحة نووية إلا في مواقف قصوى، والتي لم تحدث حتى الآن.