الأهلي يكرم ديفيد ديفيز

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كرم النادي الأهلي الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي بعد رحيله لتدريب نادي دينامو بوخارست الروماني.

وأقام الأهلي احتفالا مساء اليوم الجمعة لتوديع ديفيد ديفيز بحضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي ومحمد إبراهيم المدرب العام وأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق .

وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع ديفيز متمنيين له التوفيق في رحلته الجديد مع دينامو بوخارست .

يذكر أن ديفيد ديفيز قد حقق 7 ألقاب مع الأهلي خلال موسم ونصف، ونجح في تحقيق الرباعية هذا الموسم .