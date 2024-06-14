أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر إلى أوكرانيا والغرب، مضيفا أن روسيا مستعدة للجلوس حول طاولة المفاوضات.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية اليوم، نعرف أن الوضع القانوني ليس واضحا في أوكرانيا، لكن هناك من يمكن أن نجري المفاوضات معه وفقا للدستور الأوكراني وهو البرلمان.

وأوضح أنه يجب أن تنسحب القوات الأوكرانية من دونيتسك، ولوجانسك، وزابوروجيه، وخيرسون، وأن يتم ترسيم الحدود الجغرافية، مضيفا أنه عندما تعلن كييف هذا القرار، وعدم الدخول في حلف الناتو سيتم من جانب روسيا فورا إعطاء الأوامر بوقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من جبهة القتال، وإجراء الحوار.

وتابع بوتين قائلا: "كييف يجب أن تتخذ هذه القرارات بشكل مستقل استرشادا بالقيم الوطنية وإرادة الشعب الأوكراني، إذا كانوا في كييف سيرفضون المقترح الروسي فهذا شأنهم، لكن الواقع الحالي سيتغير فيما بعد ليس في صالح كييف والظروف سوف تكون مختلفة".

وأضاف أن جوهر المقترح الروسي، ليس كما يريده الغرب في صورة وقف مؤقت لإطلاق النار، لإعطاء أوكرانيا فرصة لإعادة تموضع قواتها، موقفنا المبدئي أن تكون أوكرانيا حيادية، ونزع سلاح أوكرانيا، ونريد أن يكون نزع السلاح مكتوبا وواضحا، بما في ذلك عدد الدبابات وموضع القوات.

واختتم بوتين حديثة قائلا: يجب إلغاء جميع العقوبات ضد روسيا وبذلك نطوي صفحة المأساة الأوكرانية، نحن في معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي وفي الدول الأوروبية مستعدون لحل المشكلات الأساسية للنظام الأمني العالمي غير القابل للتجزئة، والعودة إلى وثيقة الأمن التي تقدمنا بها نهاية عام 2021، الوضع قد تغير إلا أن المبادئ الأساسية لم تتغير، وروسيا مستعدة للحوار مع جميع الدول وليس فقط شكليا وإنما حوار جدي وحقيقي حول كافة القضايا المتعلقة بالأمن الدولي.