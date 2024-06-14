الألماني فيرتز يفتتح أهداف يورو 2024

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افتتح فلوريان فيرتز مهاجم منتخب ألمانيا، أهداف بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة الافتتاحية أمام إسكتلندا.

وتشير نتيجة مباراة منتخبي ألمانيا وإسكتلندا لتقدم الأول بهدف نظيف بعد مرور 10 دقائق، من المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا.

وسجل فيرتز هدف التقدم لمنتخب ألمانيا في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة مساعدة من زميله كيميش.

وأصبح فيرتز أصغر لاعب ألماني يسجل هدفا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم كاي هافيرتز.