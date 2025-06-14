قدر البنك المركزى المصرى قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 108.890 تريليون جنيه خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2025 لنحو 1.055 مليون عملية.

وانقسمت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه خلال شهر مارس.

وسجلت التسويات نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى، و17.884 مليار جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال شهر مايو الماضى.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) فى تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتى تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أى دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.